Canal Digitaal verandert per 1 oktober het zenderaanbod van haar televisiepakket. Onder andere Online.nl en Freedom Internet maken gebruik van de televisiediensten van Canal Digitaal.

Themakanalen RTL verdwijnen

De drie themakanalen RTL Lounge, RTL Crime en RTL Telekids verdwijnen per 1 oktober uit het aanbod. De zenders RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8 en RTL Z blijven wel gewoon bij Canal Digitaal beschikbaar, maar kunnen vanaf 1 oktober niet meer opgenomen worden. Wel kun je deze nog tot 7 dagen terugkijken.

Uitzendrechten

Canal Digitaal meldt het volgende aan klanten over het verdwijnen van de drie RTL-zenders: “Canal Digitaal betaalt uitzendrechten zodat jij naar zoveel mogelijk mooie programma’s en zenders kunt kijken. Op dit moment hebben we te maken met een verhoging van de kosten voor deze zenders. We willen de prijs van jouw pakket zo laag mogelijk houden. Daarom verdwijnen RTL Lounge, RTL Crime en RTL Telekids per 1 oktober uit je tv-pakket.”

Bewaartijd wordt teruggebracht

Per 1 oktober zal ook de bewaartijd van de opnames worden gewijzigd van 12 naar 3 maanden. Uit onderzoek van Canal Digitaal blijkt dat opnames vrijwel altijd binnen een maand worden teruggekeken of anders helemaal niet meer. Alle opnames kunnen vanaf 1 oktober nog 3 maanden worden bekeken. Dit geldt ook voor bestaande opnames.

Film1

Per 1 oktober zal Film1 standaard worden toegevoegd aan de tv-pakketen Basis en Entertainment. Dit geldt zowel voor bestaande als nieuwe klanten. Daarmee kijkt iedereen vanaf dat moment zonder extra kosten naar Film1 ter waarde van € 9,95.

