De radiozender Candlelight Radio is sinds kort in een deel van Nederland te beluisteren via de digitale ether (DAB+).

Candlelight

DJ Jan van Veen beschikt al een aantal jaar over een eigen online radiozender Candlelight Radio. De online radiozender is afgeleid van het radioprogramma Candlelight waarin gedichten worden voorgelezen van luisteraars door Van Veen.

Geschiedenis

Het radioprogramma Candlelight kent een lange geschiedenis op de Nederlandse radio. Bij Veronica en de AVRO trok het programma in de jaren zeventig en tachtig een groot luisterpubliek. In het recente verleden was Candlelight nog te horen bij SkyRadio, 100% NL, Omroep Max en Radio M in Utrecht. Het programma is nu te horen op de lokale omroep van Almere: Easy FM.

DAB+

In de regio Almere is Candlelight Radio nu ook via DAB+ te beluisteren via kanaal 10C. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet.