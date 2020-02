Candlelight keert terug bij lokale omroep Almere

Radioprogramma Candlelight is vanaf aanstaande zondag weer te horen op de radio. De lokale omroep van Almere, Easy FM, gaat het programma uitzenden. Dit bericht Omroep Flevoland op haar website.

Eigen studio

Onder de vertrouwde naam Candlelight zal presentator Jan van Veen luisteraars in Almere en omgeving twee uur lang trakteren “op romantische muziek en persoonlijke en openhartige gedichten van luisteraars”. Jan van Veen maakt het programma tegenwoordig in zijn eigen studio. Het wordt vervolgens vanuit Almere uitgezonden.

De samenwerking tussen Van Veen en de Almeerse zender loopt in eerste instantie voor een half jaar. Daarnaast heeft Jan van Veen zijn eigen online radiozender Candlelight Radio.

Lange geschiedenis

Candlelight kent een lange geschiedenis op de Nederlandse radio. Bij Veronica en de AVRO trok het programma in de jaren zeventig en tachtig een groot luisterpubliek. In het recente verleden was Candlelight nog te horen bij SkyRadio, 100% NL, Omroep Max en Radio M in Utrecht.

Begin vorig jaar was het programma een aantal weken te horen op NPO Radio 5. Omroep MAX verbrak echter na een aantal weken de samenwerking met Van Veen.

Luisteren

Easy FM is in de regio Almere te beluisteren via 95,5 MHz en wereldwijd via Internet. De uitzending is vanaf 22.00 uur te horen.