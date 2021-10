22 procent van de Nederlandse huishoudens bezit inmiddels een radio voorzien van DAB+. Dit blijkt uit cijfers van het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek.

Huishoudens

Bezat vorig jaar nog 18 procent van de Nederlandse huishoudens een radio voorzien van digitale etherontvangst, in 2021 is dit percentage gegroeid tot 22 procent. Het gaat hierbij om een radio voorzien van DAB+ in huis en/of de auto. Alle nieuwe auto’s worden overigens sinds begin dit jaar standaard afgeleverd met digitale radio-ontvangst.

Populair bij mannen

Bij Nederlandse mannen bezit bijna 30 procent een radio met digitale etherontvangst, bij vrouwen ligt dit percentage op 17 procent. Bij jongeren (12 tot 25 jaar) is er geen toename te zien van het bezit van digitale radio’s. Dit percentage blijft al drie jaar steken op 14 procent. In de leeftijdscategorie van 65-75 jaar is het bezig van DAB+-radio’s flink toegenomen: van 14 procent in 2019 tot 27 procent in 2021.

Geen groei in bekendheid

De bekendheid van de DAB+ laat in 2021 een daling zien. In 2020 kent 50 procent van de Nederlanders de term DAB+ terwijl dit percentage dit jaar is gedaald naar 49 procent. Bij Nederlandse mannen ligt de bekendheid van de term DAB+ op 61 procent en bij vrouwen op 37 procent. Bij jongeren (12 tot 25 jaar) kent slechts 29 procent de term DAB+, een daling van 7 procent ten opzichte van 2020.

Alle cijfers

Alle tabellen over bekendheid en bezit van digitale radio zijn te vinden op de website van het CBS.