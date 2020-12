Champions League ook komende drie seizoenen te zien bij Ziggo Sport

Ziggo Sport behoudt ook de komende drie seizoenen de uitzendrechten van de UEFA Champions League. Het betreft de rechten voor het live en in samenvatting uitzenden van alle wedstrijden op Ziggo Sport Totaal en internet.

Duels

Op UEFA Champions League avonden zal Ziggo Sport tijdens de groepsfase naast een live wedstrijd om 18:45 uur vanaf 21:00 uur een schakelprogramma uitzenden. Ziggo Sport schakelt in het programma tussen de doelpunten en de grootste kansen op de diverse velden.

Vanaf de achtste finales zal er per speelavond telkens een live wedstrijd worden uitgezonden. Na afloop van iedere speelronde zendt de televisiezender van alle wedstrijden ook nog de hoogtepunten uit. De sportzender is voor alle digitale abonnees van Ziggo is te zien op kanaal 14 zonder meerkosten.

Ziggo Sport Totaal

Ook via het Pay TV product Ziggo Sport Totaal blijft het mogelijk om naast het schakelprogramma zelf te bepalen naar welke wedstrijd klanten willen kijken. Per speelavond zullen meerdere wedstrijden gelijktijdig worden aangeboden. Ziggo Sport Totaal is te verkrijgen bij nagenoeg alle distributeurs van Nederland.

“Mooi vervolg”

Will Moerer, directeur van de sportzender is blij met de hernieuwde overeenkomst: “Onze jarenlange relatie met de UEFA Champions League krijgt gelukkig een mooi vervolg. We houden hetzelfde pakket als de afgelopen jaren en zullen onze abonnees dezelfde keuzes bieden. Ik ben dan ook verheugd dat we naast de Formule 1, de Engelse en Spaanse voetbalcompetitie ook de komende jaren de topwedstrijden uit het Europese clubvoetbal live in de huiskamers mogen blijven brengen.”

RTL 7

Gisteren werd bekend dat de wedstrijden op het ‘open-net’ in het nieuwe seizoen te zien zijn op RTL 7. RTL Nederland neemt hiermee de rechten over van Talpa en zal het toernooi de komende drie seizoenen gaan uitzenden.

