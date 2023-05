Nieuwszender CNN heeft een nieuw televisiekanaal gelanceerd: CNN Fast. De zender is ook te zien in Nederland op onder andere televisies van LG.

FAST

CNN Fast is een gratis online televisiekanaal dat wordt ondersteund met advertenties, een zogenaamd FAST-kanaal (Free ad-supported streaming television). “Het kanaal biedt een nieuwe manier voor het publiek om een reeks snelle, internationaal gerichte CNN-inhoud te bekijken“, aldus de nieuwszender. CNN Fast is een samengesteld kanaal van korte video’s met internationale verhalen over de belangrijke nieuwsevenementen, financieel nieuws, entertainment en sport.

Beschikbaarheid

De zender is deze week gelanceerd in diverse Europese landen waaronder Nederland. De zender is te zien op LG-televisies via de app LG Channels (kanaal 129). In juni wordt de zender ook beschikbaar gesteld op Samsung TV Plus. De zender is daarnaast ook gelanceerd in Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.