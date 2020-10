Collectie zeezender Radio Veronica naar ‘Beeld en Geluid’

Stichting Norderney heeft de unieke collectie van de zeezender Radio Veronica aan Beeld en Geluid geschonken. Het archief, variërend van integrale programma’s en commercials tot objecten en foto’s uit de jaren 1960 tot en met 1974, is hiermee voor het eerst toegankelijk voor een breder publiek.

Dutch Media Week

De schenking vond live plaats tijdens Dutch Media Week in het programma 192 Goed Idee van voormalig Veronica medewerkers Ad Bouman, Juul Geleick en d.j. Jan van Veen. Zij maken van 5 tot en met 9 oktober tussen 15:00 uur en 17:00 uur radio via een gerestaureerd radio 3 mengpaneel uit het archief van Beeld en Geluid. De restauratie werd door Stichting Norderney technicus en Beeld en Geluid vrijwilliger Niels Zack uitgevoerd. De dagelijkse uitzendingen zijn gratis te beluisteren via www.dutchmediaweek.nl.

Unieke collectie

De zeezender Radio Veronica was de eerste op Nederland gerichte zender met een horizontale programmering van uitsluitend populaire popmuziek en was zeer geliefd onder jongeren. Als reactie op het succes van Radio Veronica richtte de Nederlandse overheid in 1965 Hilversum III op. Daarmee was de zender een aanjager van vernieuwingen in het radiolandschap, die later veel navolging zou vinden.

