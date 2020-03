Corona: VodafoneZiggo schort onderhoudswerkzaamheden voorlopig op

Telecombedrijf VodafoneZiggo schrapt voorlopig het geplande onderhoudswerk aan haar netwerk. Veel klanten van het bedrijf moeten de komende periode thuiswerken vanwege maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus. Het is dan belangrijk dat er een stabiele internet- en telefoonverbinding is. VodafoneZiggo speelt hier op in.

Continuïteit

“Continuïteit en capaciteit van onze netwerken en diensten zijn nu belangrijker dan ooit voor al onze klanten. Onze hoogste prioriteit ligt daarom nu bij het voorkomen en verhelpen van storingen en het garanderen van deze capaciteit. Vanzelfsprekend staat hierbij de gezondheid van onze medewerkers en klanten centraal.“, aldus VodafoneZiggo.

Onderhoud opgeschort

Dit betekent concreet voor komende drie weken dat gepland en aangekondigd regulier onderhoudswerk door onze monteurs wordt opgeschort. Enkel nog noodzakelijk onderhoud en werk wordt gedaan wat essentieel is voor de continuïteit en capaciteit van het netwerk. Veel van dit essentiële onderhoudswerk ’s nachts en buiten gebeurt, bijvoorbeeld aan kabels of wijkkasten.

Als het voor het verhelpen van een storing noodzakelijk is om in een huis of bedrijf te zijn, dan houden monteurs de nodige voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen aan, zoals geen handen schudden. Klanten waarbij eerder al werkzaamheden waren aangekondigd, worden hierover snel verder geïnformeerd.

