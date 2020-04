Coronacrisis: 80% meer online luisteraars voor BNR Nieuwsradio

BNR Nieuwsradio heeft de afgelopen maand het aantal luisteraars dat online naar de radiozender luistert met 80 procent zien stijgen. Dit schrijft Mireille van Ark, hoofdredacteur van BNR, in het Financieele Dagblad (FD).

Coronacrisis

De stijging van het aantal luisteraars dat via Internet luistert naar de nieuwszender komt door het coronavirus dat Nederland al enkele weken in zijn greep houdt.

“Thuiswerkzender”

“Waar BNR normaal gesproken de zender voor mobiel Nederland is, zijn we van de ene op de andere dag de thuiswerkzender geworden. Op realtime data zien we terug dat we relevanter zijn dan ooit. Een gesprek KLM-topman Pieter Elbers of Philips-ceo Frans van Houten zorgt voor enorme pieken in de luistercijfers“, aldus Van Ark in een column in het Financieele Dagblad.

Maatregelen

Ook bij BNR Nieuwsradio wordt momenteel zoveel mogelijk vanuit huis gewerkt vanwege de maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus. De meeste presentatoren presteren vanuit een thuisstudio hun programma en alleen kleine groep medewerkers is aanwezig in het pand van BNR / FD in Amsterdam.

Beperkte bezetting in de studio

“In de BNR-studio is alleen nog een technicus aanwezig om al deze thuiswerklocaties via het mengpaneel met elkaar te verbinden. Op de redactievloer is een bulletinlezer present, en verder een eindredacteur die via het redactiesysteem de verhalen en de sprekers voor de uitzending binnen krijgt“, aldus Van Ark.

Gescheiden teams

BNR doet er alles aan om verspreiding van het coronavirus in het kantoor te voorkomen. “We werken op dit moment in twee gescheiden teams om de kans op besmetting met het virus tot een minimum te beperken. De ochtendploeg maakt de uitzending vanuit Studio 1 en komt via de zij-ingang het pand van BNR en het FD in. De uitzendploeg van de middag gebruikt Studio 2 en komt via de normale ingang binnen. Af en toe zwaaien we even naar elkaar”, aldus Van Ark.

Luistercijfers stijgen

Ook het Nationaal Luisteronderzoek (NLO) laat zien dat Nederlanders meer radio luisteren door de coronacrisis. “In week 13 luisterde men gemiddeld 185 minuten per dag naar de radio, in de week daarvoor was dat 173 minuten; een stijging van 7%. Als we alleen kijken naar de radioluisteraars, dan is de stijging 11%: van gemiddeld 272 minuten per dag in week 12 naar gemiddeld 301 minuten in week 13.”, aldus het NLO in een persbericht.