Coronacrisis: kroegbazen willen deel abonnementsgeld FOX Sports terug

Kroegbazen in de regio Breda hebben een actie gestart om een deel van het abonnementsgeld van de sportzender FOX Sports terug te eisen.

Horeca

FOX Sports zendt in Nederland het Eredivisie-voetbal uit. De zender beschikt over een speciaal abonnement voor de horeca. Voor dit abonnement is een gemiddelde kroeg ongeveer 1500 euro per jaar kwijt. Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is er al enige weken geen live voetbal meer te zien op de sportzender.

Zoals het er nu naar uit ziet ligt het voetbal in de Eredivisie in iedergeval tot 1 juni stil. Daarnaast zijn de kroegen in ieder geval tot eind april gesloten op last van de overheid.

Actie

Omroep Brabant bericht dat twee kroegbazen in Breda een actie zijn gestart om hun abonnementsgeld terug te vragen bij de sportzender. De sportzender weigert te reageren op vragen van de uitbaters.

“Niets meer te zien”

“We betalen abonnementsgeld, maar krijgen helemaal niets meer te zien“, zegt Johan de Vos, uitbater van CafĂ© Boerke Verschuren tegenover Omroep Brabant. “Dat is niet eerlijk. We hebben FOX Sports benaderd, maar ze geven tot nu toe geen krimp. Maar dit gaat over serieus geld en we willen een deel van het abonnementsgeld terug“, aldus De Vos.

Video