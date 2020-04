Coronacrisis: SLAM! organiseert tweede editie Quarantaine Festival

Na een succesvolle eerste editie van het SLAM! Quarantaine Festival gaat het online spektakel a.s. vrijdag voor een nieuwe editie.

DJ’s

Deze week is het o.a. aan Lucas & Steve en Don Diablo om de kijkers en luisteraars van SLAM! een vliegende start van het weekend te geven. DJ La Fuente pakt opnieuw het podium en zal vanaf de middenstip van het Philips stadion een set weggeven. Om de lat een stukje hoger te leggen, zijn er komende vrijdag DJ’s van over de hele wereld meegenomen in de line-up.

Afgelopen week werd SLAM! MixMarathon presents Quarantaine Festival meer dan 145.000 keer gestreamed. Ook deze week is alles live te volgen via radio, het YouTube kanaal van de radiozender en SLAM! TV.

Wereldwijd publiek

Tijdens de eerste editie van het grootste, virusvrije festival ter wereld bleek dat uit alle windstreken van de wereld meegekeken werd. Er kwamen reacties binnen vanuit Argentinië tot aan Thailand. Om verder uit te pakken met de internationale vibe zijn er in deze editie meer internationale namen aan de line-up toegevoegd. Zo zien de luisteraars en kijkers komende vrijdag o.a. Vintage Culture uit Brazilië, James Hype uit Engeland en schakelt Hugel live in vanuit Frankrijk.

Tweede editie

SLAM! MixMarathon presents Quarantaine Festival, vrijdag 3 april van 12:00 tot 00:00 uur via radio, het YouTube SLAM! TV. Kijk voor de actuele line-up op www.slam.nl. Na 00:00 uur gaat de MixMarathon door tot zaterdagmorgen 06:00 uur met de reguliere programmering.

