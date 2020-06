Coronacrisis: Ziggo blijft extra gratis zenders aanbieden

Ziggo blijft ook in de maand juni extra gratis televisiezenders aan haar klanten met digitale televisie. De extra zenders worden aangeboden in verband met de maatregelen rond het coronavirus.

Extra zenders

Provider Ziggo bood afgelopen maand al een groot aantal muziekzenders gratis aan haar klanten aan. Deze zenders maken normaal deel uit van het aanvullende Movies & Series-abonnement. Per 1 juni zijn de regels rond de maatregelen tegen het coronavirus versoepeld maar toch blijft Ziggo extra televisiezenders aanbieden de komende maand.

Natuurzenders

Was in de maand mei muziek het thema nu gaat Ziggo zich meer richten op natuur met de extra televisiezenders. “Haal de wilde dieren in huis met LoveNature en National Geographic WILD. Met adembenemende kleuren en goede geluidskwaliteit, zodat je de dieren levensecht in je huiskamer ziet én hoort.”, aldus Ziggo. Naast de natuurzenders worden er ook andere zenders tijdelijk gratis aangeboden zoals BBC Entertainment, RTL Lounge en RTL Crime

Aanbod

Tot 1 juli worden de volgende televisiezenders gratis beschikbaar gesteld voor klanten met digitale televisie. De zenders zijn te zien via de lineaire televisie als via het on-demand platform Ziggo GO: BBC Entertainment (kanaal 65), RTL Crime (kanaal 120), CI (kanaal 122), CBS Reality (kanaal 132), Fashion TV HD (kanaal 133), MyZen TV(kanaal 134), RTL Lounge (kanaal 140), National Geographic WILD (kanaal 204), Love Nature (kanaal 205) en Extreme Sports Channel (kanaal 412).

Meer informatie vind je hier.