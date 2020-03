“Coronacrisis zorgt voor meer radiobeluistering via Internet”

De coronacrisis zorgt voor meer online radiobeluistering. Volgens cijfers van het Radio Advies Bureau (RAB) zou er een stijging zichtbaar van 16 procent.

Nieuws en informatie

Dat luisteraars vooral op zoek zijn naar informatie blijkt uit het feit dat de online radiobeluistering van nieuwszenders nog sterker is gestegen: 48 procent. Dit blijkt volgens het RAB uit de streaming data die alle radiozenders gezamenlijk rapporteren.

Streamstarts

Uit deze data blijkt ook dat de gemiddelde trajectlengte niet is toegenomen, maar dat het aantal streamstarts enorm is gestegen. Met andere woorden: men schakelt aanzienlijk meer in. Dit kan duiden op de nieuwsfunctie van radio.

Programmering

Diverse radiozenders brengen deze periode extra programma’s vanwege de coronacrisis. Zo komt SLAM! vrijdag met SLAM! MixMarathon presents Quarantainefestival en Qmusic met een speciale editie van de Q-top 1000.

Radio Corona

Sinds vorige week is er zelfs een speciale radiozender actief vanwege de coronacrisis: Radio Corona. Naast muziek is er ook veel informatie te horen met betrekking tot de coronacrisis.