Coronavirus: Lokale omroepen schrappen live-uitzendingen

Veel lokale omroepen zijn gestopt met het live uitzenden van radio- en televisieprogramma’s. Dit heeft alles te maken met het Coronavirus.

Sportuitzendingen

Veel lokale omroepen zenden in het weekeinde een live sportprogramma uit op de radio. Deze uitzendingen worden vaak volledig gemaakt door vrijwilligers. Aangezien voorlopig er geen wedstrijden worden gespeeld heeft het voor veel omroepen ook geen zin om een sportprogramma te maken. Zo hebben diverse lokale omroepen al laten weten voorlopig geen sportprogramma uit te zenden.

RIVM

“Daarnaast heeft het RIVM een oproep gedaan om, indien het kan, zoveel mogelijk thuis te werken. Het is dan niet consequent om studiogasten uit te nodigen of ons eigen team in te zetten“, laat AndrĂ© Zijlstra van omroep WOS (Westland) weten.

Den Haag FM/TV

Lokale omroep Den Haag FM/TV heeft laten weten dat voorlopig alle uitzendingen op Den Haag FM en Den Haag TV die worden gemaakt door vrijwilligers geschrapt zijn. “De reden hiervoor is dat de omroepen de kans op besmettingen zo klein mogelijk willen houden. Op die manier zorgen we ervoor dat het virus zich minder snel kan verspreiden in Nederland.“, aldus de omroep.

OLON

Op de website van de overkoepelende organisatie van lokale omroepen in Nederland, de OLON, is nog geen advies te lezen over hoe om te gaan met het Coronavirus als lokale omroep.