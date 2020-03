Coronavirus: NPO 3FM komt met 3FM Klomp Top 100

NPO 3FM brengt komende vrijdag een speciale hitlijst op de radio: de 3FM Klomp Top 100. Dit alles in verband met de maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus.

“Rare tijden”

“Het zijn rare tijden: muziekliefhebbers zitten thuis nu veel concerten zijn gecancelled, maar de muzikanten natuurlijk ook. Daarom brengt NPO 3FM een ode aan muziek van Nederlandse bodem met de 3FM Klomp Top 100.”, aldus de radiozender.

Beste honderd Nederlandstalige liedjes

De lijst met de beste honderd Nederlandstalige liedjes is vrijdag 27 maart van 10.00 tot 18.00 uur te horen op 3FM. Stemmen voor de lijst kan nu al, via 3fm.nl/klomp. Van maandag 23 tot en met donderdag 26 maart neemt 3FM alvast een aanloop naar deze lijst: dan is tussen 13.00 en 16.00 uur bij dj Herman Hofman alleen muziek van Nederlandse bodem te horen. Van Eefje de Visser tot Naaz, van Kensington tot Typhoon en van Duncan Laurence tot de Jeugd van Tegenwoordig.

Quarantaine Request

Naast het aanvragen van Nederlandstalige nummers, kunnen luisteraars ook een liedje voor een ander aanvragen onder de noemer Quarantaine Request. Een muzikaal hart onder de riem steken kan voor iemand die ziek is, uit voorzorg in thuisquarantaine zit of iemand die aan het thuiswerken is geslagen en de hele dag niemand ziet.

Een liedje aanvragen kan via de app van de radiozender door een bericht naar de studio te sturen. Per show kiest de dj van dienst een verzoek dat gedraaid wordt.

Luisteren

De radiozender is te beluisteren via FM/DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

