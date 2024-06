DAB Partners organiseert zaterdag 22 juni in Kampen een informatiebijeenkomst over digitale radio via de ether (DAB+) op streekniveau.

Streekomroepen op DAB+

Alle streekomroepen krijgen vanaf september 2024 de mogelijkheid om te gaan uitzenden via de digitale ether (DAB+). De omroepen kunnen inmiddels hiervoor een aanvraag doen bij Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). In totaal is er ruimte voor 57 regionale allotments waarop naast publieke lokale- en/of streekomroepen ook commerciële omroepen kunnen gaan uitzenden.

Informatiemiddag

Afgelopen zaterdag organiseerde DAB Partners een voorlichtingsmiddag over DAB+ op streekniveau in Zoetermeer. Aanstaande zaterdag, 22 juni, wordt er nog een bijeenkomst gehouden in Kampen (Het Arsenaal). De bijeenkomst begint rond 15.00 uur.

“Tijdens deze lezing van wat DAB nu eigenlijk is, de organisatie, hoe het technisch werkt maar ook de laatste stand van zaken over de uitrol van de lokale kavels. Ook proberen we een antwoord te geven over de machtigingsvoorwaarden, worden die echt zo streng of zijn er mouwen aan te passen, en daarbij de laatste stand van besprekingen met de NLPO en het RDI. Maar ook hoe kan je bij een zendernetwerk de kosten beheersen, zoeken naar opstelpunten en bijbehorende antennes, eventueel samen met de buren, maar ook alles rond de multiplex zoals techniek, beheer en kosten“, aldus DAB Partners.

DAB Partners

DAB Partners is een samenwerkingsverband tussen een aantal bedrijven die DAB+-uitzendingen op streekniveau mogelijk te maken. Zo zijn onder andere Jan de Vries van VCOMM en Rene Stevens van HFPrints betrokken bij dit bedrijf. Aanmelden voor de bijeenkomst voor aanstaande zaterdag is nodig en kan via jdv.vcomm @ gmail.com of r.stevens @ hfprints.com .