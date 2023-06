Vanaf maandag, 5 juni, staan diverse radiozenders in het teken van de Week van de Digitale Radio. Op veel radiozenders kunnen luisteraars DAB+-radio’s winnen.

Digital Radio NL

De week is een initiatief van Digital Radio Nederland (NL), het samenwerkingsverband van publieke en commerciële radiozenders, voor de promotie van digitale radio via de ether in Nederland. Jaarlijks wordt er de ‘Week van de digitale radio’ gehouden waarin onder andere luisteraars radio’s met DAB+-mogelijkheden kunnen winnen.

DAB+

DAB+ is de digitale opvolger van de analoge etherontvangst via de FM. Het is de bedoeling dat in de toekomst alle radiozenders gaan uitzenden via de digitale ether en de analoge FM-zenders worden uitgeschakeld. In Nederland is nog geen datum genoemd wanneer een dergelijke “switch off” gaat plaatsvinden.

Acties

Diverse radiozenders geven tijdens de ‘Week van de digitale radio’ prijzen weg in de vorm van radio’s met DAB+-ontvangst.

Prijzen

Digital Radio NL geeft tijdens de deze week ook dagelijks prijzen weg via haar Facebook-pagina. “Net als voorgaande jaren zullen we op deze Digital Radio NL Facebook-pagina weer een dagelijkse quiz doen, waarbij je kans maakt op een mooie DAB+ radio ter waarde van €52,95. Meedoen is gratis. Het enige dat je hoeft te doen is dit account volgen en natuurlijk van 5 t/m 9 juni dagelijks meespelen met de quiz“, aldus Digital Radio NL op haar website.