In Groot-Brittannië zal er in ieder geval tot 2032 via FM en middengolf worden uitgezonden. De huidige licenties die zouden aflopen in 2022 worden nog eens tien jaar verlengd.

Het land volgt hiermee niet de strategie zoals bijvoorbeeld Noorwegen en Zwitserland die volgen. In Noorwegen zijn de analoge uitzendingen via FM in 2017 gestaakt en in Zwitserland moet FM de komende jaren worden uitgeschakeld.

Digitaal

Momenteel wordt in Groot-Brittannië 60 procent van de luistertijd digitaal doorgebracht. Digitaal luisteren bevat onder andere digitaal luisteren via de ether (DAB) en Internet. Toch gaat volgens de Britse overheid het overschakelen van analoge naar digitale

luistertijd nog niet snel genoeg.

Verlengen

De Britse overheid heeft besloten om de huidige licenties voor FM en middengolf met nog eens tien jaar te verlengen. Hierbij is het wel verplicht om ook uit te zenden via DAB. Het besluit betekent ook dat landelijke commerciële radiozenders als Classic FM, Absolute Radio en Talksport mogen blijven uitzenden via FM en middengolf de komende tien jaar.

Nederland

In Nederland zijn er ook geen concrete plannen om de uitzendingen via FM te staken. In een advies aan de overheid heeft onderzoeksbureau Dialogic in 2017 geadviseerd dat de periode 2027-2032 “een realistisch moment om de uitzendingen via de FM af te schakelen“.