Vandaag, zaterdag 1 januari, gaat de Dakar Rally 2022 van start. De rally is uitgebreid te volgen via RTL7 en Eurosport. De 44e editie van de Dakar Rally wordt net als de voorgaande twee edities volledig in Saoedi-Arabië verreden.

Nederlanders

Aan de rally doen ongeveer 500 rijders mee in verschillende categorieën waaronder diverse Nederlandse teams. Onder andere Tim Coronel en Tom Coronel zijn weer van de partij in de categorie auto’s. Daarnaast doen er Nederlanders mee in de onderdelen motoren, SSV’s en trucks. De rally is uitgebreid te volgen via onder andere RTL7 en Eurosport.

RTL7

Tot en met 14 januari zijn er elke dag updates te zien vanuit Saoedi-Arabië: Rond 12:30 uur, rond 19:00 uur en rond 22:30 uur is er een uitzending te zien. De zender zendt op zaterdag 1 januari om 18:00 uur ook de documentaire ‘Dakar, I Love It, I Hate It’ uit. Deze documentaire gaat over wat Tom Coronel allemaal meemaakte tijdens de Dakar 2015.

Eurosport

Op Eurosport zijn elke dag om 00:30 uur, 05:00 uur en 21.00 uur updates te zien rond de 44e editie van de Dakar Rally.

Meer informatie op de website van de rally.