Er zijn klantgegevens van Delta Mobiel en Caiway Mobiel ontvreemd aldus het concern op haar website.

Ontvreemd

“Op 5 december 2022 hebben we geconstateerd dat gegevens van klanten van Caiway Mobiel uit de bestelomgeving zijn ontvreemd. Het gaat om namen, adressen, e-mailadressen, geboortedata, telefoonnummers en bankrekeningnummers. Klanten wordt geadviseerd om alert te zijn op mogelijke e-mail- en telefoonfraude.“, aldus Delta op haar website. Een combinatie van verschillende persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor identiteitsfraude en phishing.

Gegevens

Bij de hack zijn geen wachtwoorden, creditcardgegevens en klantnummers gestolen. Het is voor klanten daarom niet nodig om wachtwoorden te wijzigen. Klanten waarvan de gegevens betrokken zijn in het datalek worden persoonlijk geïnformeerd. De Autoriteit Persoonsgegevens is op de hoogte gebracht. Cybersecuritydienstverlener Tesorion is ingeschakeld. Ook is er nauw contact met politie en justitie. De bestelpagina’s van Caiway Mobiel zijn tijdelijk niet beschikbaar.

“We betreuren het zeer dat ondanks ons actief cybersecuritybeleid, de persoonsgegevens van klanten bij deze hack zijn ontvreemd. We informeren onze klanten om mogelijk misbruik van de gestolen gegevens te minimaliseren.”

Meer informatie via: https://www.caiway.nl/datadiefstal