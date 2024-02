NPO Radio 5 staat van zaterdag 17 tot en met vrijdag 23 februari in het teken van muziek uit de sixties tijdens De Evergreen Week van de Jaren 60. Luisteraars kunnen in deze week het nieuwe spel Fiks de Sixties spelen.

Jaren 60

Een week lang is op de publieke radiozender muziek te horen van onder anderen Ramses Shaffy, The Beatles, Nina Simone, Beach Boys, Rob de Nijs, Dionne Warwick, Shocking Blue, Cliff Richard, The Rolling Stones, Aretha Franklin, Boudewijn de Groot, The Hollies en Roy Orbison.

Unieke positie

“NPO Radio 5 heeft een unieke positie in het Nederlandse radiolandschap. Een nog altijd groeiende groep luisteraars geniet van onze mix van muziek uit vooral de jaren zestig en zeventig en de extra aandacht die de publieke omroep heeft voor het Nederlands product. Met themaweken, zoals De Evergreen Week van de Jaren 60, onderstrepen we het bijzondere karakter van deze zender“, zeg Peter de Vries, zendermanager van NPO Radio 5.

Evergreen Toplijst

De Evergreen Week van de Jaren 60 wordt op vrijdag 23 februari afgesloten met de Evergreen Toplijst van de Jaren 60, te horen tussen 06.00 en 20.00 uur op NPO Radio 5. De Toplijst wordt samengesteld door de luisteraars. Er kan gestemd worden via de website van de radiozender.

Luisteren kan via DAB+, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via internet. Meer informatie van de website van de radiozender.