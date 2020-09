Vanaf maandag, 21 september, is de Top 500 van de 00’s te horen op Qmusic. De lijst is tot en met aanstaande donderdag te horen op de radiozender.

“Sterren”

“Het is de periode waarin sterren als Rihanna, Lady Gaga en Adele doorbraken en gevestigde artiesten als Coldplay, Justin Timberlake, Anouk en Robbie Williams onvergetelijke hits scoorden: we hebben het over de 00’s”, aldus de radiozender.

Top 500 van de 00’s

Qmusic zendt vanaf maandag 21 september vier dagen lang de Top 500 van de 00’s uit. De lijst is samengesteld door de luisteraars van de radiozender.

Vier dagen lang

De lijst is vanaf maandag tot en met donderdag 24 september te horen tussen 6.00 en 19.00 uur. De lijst kan je vinden via de website van Qmusic. De top 10 van de Top 500 van de 00’s wordt later bekend gemaakt. Vorig jaar werd de lijst aangevoerd door Linkin Park met ‘In the End’.

Luisteren kan via FM/DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

