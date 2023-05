DELTA Fiber en T-Mobile kondigen vandaag een overeenkomst aan waarbij de twee aanbieders diensten over elkaars netwerken gaan leveren.

Versterken

Met deze overeenkomst versterken DELTA Fiber en T-Mobile zich allebei door gebruik te maken van elkaars netwerken. Dit biedt consumenten meer keuzevrijheid voor betaalbaar vast internet op het glasvezelnetwerk van DELTA Fiber en mobiele diensten via het 5G-netwerk van T-Mobile.

Meer huishoudens

T-Mobile wordt door deze samenwerking in één klap de internetaanbieder die de meeste huishoudens en bedrijven in Nederland via glasvezel kan gaan bedienen. T-Mobile doet dit door een wholesalemodel te hanteren waarbij gebruik wordt gemaakt van de netwerken van diverse netwerkeigenaren. Niet alleen zorgt dit voor betaalbare diensten maar vormt het ook een duurzaam alternatief.

In totaal kunnen nu 5 miljoen huishoudens internet en tv-diensten via glasvezel afnemen van T-Mobile. In de komende jaren neemt het aantal adressen waar T-Mobile diensten aanbiedt nog verder toe. In het komend jaar verwacht T-Mobile haar diensten al op 6 miljoen adressen te leveren en op de langere termijn zullen de internet en tv-diensten via glasvezel voor nagenoeg alle Nederlandse huishoudens en bedrijven beschikbaar komen. T-Mobile is momenteel al de grootste mobiele provider van Nederland.

