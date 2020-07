DELTA Fiber en Proximus willen samen glasvezel aanleggen in Vlaanderen

DELTA Fiber en het Belgische Proximus willen gezamenlijk een glasvezelnetwerk aanleggen in Vlaanderen. Dit heeft DELTA Fiber bekend gemaakt in een persbericht.

1,5 miljoen adressen

Onder voorbehoud van de definitieve overeenkomst willen de partijen samen een joint venture oprichten die als doel heeft om 1,5 miljoen adressen in Vlaanderen te voorzien van glasvezel. Door de krachten te bundelen versnellen DELTA Fiber en Proximus de uitrol van glasvezel in België en wordt een flinke groei in dekking gerealiseerd.

Ervaring en expertise

DELTA Fiber heeft jarenlange ervaring en expertise in het aanleggen van glasvezelnetwerken. Als snelgroeiend bedrijf, met meer dan 700.000 aansluitingen door heel Nederland, streeft DELTA Fiber naar 1 miljoen aansluitingen in Nederland eind 2021. Daarnaast heeft het bedrijf de ambitie om de activiteiten uit te breiden en kiest ervoor om samen met Proximus nu ook in België glasvezelnetwerken te gaan aanleggen.

Ambitie

Eind maart sprak Proximus de ambitie uit om de uitrol van zijn glasvezelnetwerk te versnellen als een cruciale pijler van de vernieuwde strategie. Het doel is om tegen 2025 2,4 miljoen glasvezelaansluitingen te hebben gerealiseerd. Om dit te bereiken, heeft Proximus het commitment afgegeven zijn investeringen te versnellen om zo een snellere en efficiëntere uitrol van glasvezel te garanderen. Daarbij staat het bedrijf open voor samenwerkingen en co-investeringen.

Proximus en DELTA Fiber geven meer informatie over de details van de samenwerking en de aanlegactiviteiten zodra de definitieve overeenkomst is gesloten.

Sociale media: