Den Haag FM en Midvliet komen samen met sportprogramma Sportsignaal

Lokale omroepen Den Haag FM en Midvliet FM/TV gaan vanaf september gezamenlijk het sportprogramma Sportsignaal uitzenden. De lokale omroepen doen dit samen met de websites Haagsetopsport.nl en haagsamateurvoetbal.nl.

Live verslag

Sportsignaal gaat met verslaggevers langs de velden live verslag doen van sportwedstrijden. Daarnaast brengt Sportsignaal interviews, statistieken en standen, voor- en nabeschouwingen

van heel veel wedstrijden in vele sportdisciplines in de regio, op zaterdag- en zondagmiddag. De uitzendingen zijn zowel te volgen op Den Haag FM als de lokale omroep van Leidschendam-Voorburg: Midvliet.

Initiatief

De samenwerking in Sportsignaal is een initiatief van Arjan Groenewegen, Vyron Verkijk en Ronald Mooiman. ‘Er wordt zoveel gesport in onze regio, er zin zoveel leuke en aantrekkelijke wedstrijden’, zegt Verkijk. ‘Verslaggeving over lokale en regionale sport hoort gewoon bij goede lokale nieuwsvoorziening’, aldus Mooiman.

Sporttribune en Sportsignaal

De medewerkers van het succesvolle Sporttribune bij lokale omroep Midvliet en de medewerkers van het al jarenlang lopende Sportsignaal op Den Haag FM zullen gezamenlijk de uitzendingen

verzorgen.

Tweede helft september van start

De uitzendingen starten vanaf de tweede helft van september bij de start van de nieuwe competities op zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 en in voorkomende gevallen tot 18.00 uur.

Meer informatie via de website van Sportsignaal.

Sociale media: