Diederik Gommers beantwoordt coronavragen in podcast BNR

In de nieuwe podcastserie ‘Vraag het Gommers’ beantwoordt IC-arts en OMT-lid Diederik Gommers iedere aflevering coronavragen. In de nieuwe podcast van BNR legt presentator Kees Dorresteijn de vragen voor die binnen zijn gekomen.

Eerste aflevering

In de eerste aflevering krijgt hij vragen als: ‘verwacht u een 3e of 4e lockdown?’ en ‘verdient u geld aan de zorgindustrie met patenten?’ In de aflevering vertelt hij ook dat het nog geen optie is om mensen thuis te laten uitzieken om ziekenhuisbedden te besparen. ‘Daar is Nederland nog niet voor ingericht’, zegt Gommers. Bovendien zou het onverstandig zijn om mensen zonder medische begeleiding te laten herstellen.

Instagram

Diederik Gommers gebruikte zijn Instagram-pagina al eerder om coronavragen van kinderen te beantwoorden. “Nu kan iedereen vragen insturen voor de podcast. Dat kan via whatsapp 06 8370 9229, via een e-mail naar Gommers@bnr.nl of via de Instagram-pagina van BNR Nieuwsradio“, aldus de radiozender in een persbericht.

Luisteren

De eerste aflevering van de podcast is te luisteren op de BNR website, bnr.nl/vraaghetgommers, en uiteraard ook via Spotify en Apple Podcasts.

