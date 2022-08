In de directie van VodafoneZiggo wisselen verschillende leden van functie. Robin Kroes wordt op 1 september verantwoordelijk voor de consumentenmarkt. Fleur van Beem krijgt ook een nieuwe functie; zij wordt Executive Director Strategy, Insights & Digital Transformation.

Opvolging Marcel de Groot

Robin Kroes was sinds 2017 directielid bij het bedrijf. Als Executive Director Strategy, Insights & Integration speelde hij een cruciale rol in de integratie van de twee telecombedrijven. Per 1 september volgt hij Marcel de Groot op als Executive Director Consumentenmarkt. De Groot vervolgt zijn carrière als directielid consumentenmarkt bij Vodafone Duitsland. Fleur van Beem trad in oktober 2021 toe tot de directie van VodafoneZiggo en was sindsdien verantwoordelijk voor de afdeling Digital Transformation. Deze afdeling fuseert op 1 september met de voormalige afdeling van Kroes tot een nieuwe afdeling: Strategy, Insights & Digital Transformation.

“Veel succes”

Jeroen Hoencamp, CEO VodafoneZiggo: “Robin kent de telecommarkt als geen ander. Met zijn diepgaande kennis van het content-landschap en andere ontwikkelingen in de markt heb ik er groot vertrouwen in dat hij de consumentenmarkt verder kan brengen. Fleur is sinds haar aantreden een grote aanwinst voor de verdere digitalisering van VodafoneZiggo. Ik wens beiden veel succes in hun nieuwe rol.”