Disney+ breidt op 23 februari uit met series en films van Star

Vanaf 23 februari wordt het aanbod van Disney+ uitgebreid met series en films van Star. Dit heeft de streamingdienst van Disney vandaag bekend gemaakt aan haar abonnees.

Star

“Star biedt je meer humor, meer spanning en meer verrassingen. Van komedie tot drama en van misdaad tot horror. Maar ook nieuwe Star Originals zoals Big Sky. Wat je smaak ook is, er is voor ieder wat wils“,aldus Disney in een email naar haar klanten.

Aanbod

Star zal films en shows bevatten van onder andere 20th Television, ABC, FX, Freeform, Searchlight en 20th Century Studios. Ook zullen er Hulu Originals aan Star worden toegevoegd. Hiermee krijgt de streamingdienst een aanbod dat meer is gericht op volwassenen.

Het is nog niet duidelijk welk aanbod Star via Disney+ in Nederland gaat aanbieden. Uit een vandaag verschenen trailer blijkt dat in ieder geval de series Big Sky, 24, Family Guy, Lost, How I Met Your Mother, Prison Break, The X-Files en Black-ish te zien zullen zijn.

Prijs omhoog

De extra content van Star betekent wel dat de prijs van de streamingdienst omhoog gaat. per 23 februari dient 8.99 euro per maand te worden (nu 6.99 euro). Een jaarabonnement op Disney+ gaat 89,99 euro kosten (nu 69,99 euro per maand). Bestaande klanten gaan vanaf 23 augustus de hogere prijzen betalen.

