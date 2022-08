Ook deze maand staan er weer een aantal televisiezenders in de digitale etalage. Zo zijn onder andere BabyTV en RTL Telekids de zogenaamde zenders van de maand in de maand augustus.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

RTL Telekids

Bij aanbieder T-Mobile Thuis is RTL Telekids de zender van de maand. “Dit kinderkanaal barst van de avontuurlijke, ontroerende en vrolijke programma’s waar de kids ook nog wat van op kunnen steken. Er is altijd wel wat leuks te vinden. Kijk nu met het hele gezin naar deze programma’s op kanaal 18.”, aldus T-Mobile. De zender is te zien op kanaal 18.

BabyTV

Bij aanbieder SKV uit Veendam is BabyTV de zender van de maand en voor alle abonnees met digitale tv te zien via kanaal 999. “Overdag leert BabyTV baby’s en peuters hun eerste woordjes en liedjes. ’s Avonds en ‘s nachts zorgen kalme muziek en langzaam bewegende beelden voor een rustige omgeving. De zender heeft programma’s voor peuters, met een zeer hoge herhaalfactor. Dezelfde onderwerpen worden om de twee uur herhaald en zijn ontwikkeld om de allerkleinsten te laten leren. De uitzendingen zijn ononderbroken, zonder reclame en de meeste items duren tussen de 2 en 10 minuten.“, aldus de aanbieder.

KPN en Ziggo

Eerder was al bekend geworden dat bij KPN de zender Animal Planet de zender van de maand is in augustus. Bij aanbieder Ziggo is in de maand augustus OUTtv te zien voor alle abonnees met digitale televisie.