Ook deze maand staan er weer een aantal televisiezenders in de digitale etalage. Zo zijn onder andere RTL Crime en History Channel de zogenaamde zenders van de maand in de maand november.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

RTL Crime

Bij aanbieder Odido is RTL Crime de zender van de maand in november. “Deze zender biedt iedere crime-liefhebber 24/7 een brede selectie van de beste buitenlandse misdaad- en thrillerseries en topproducties van eigen bodem. Maak nu kennis met deze programma’s op kanaal 18“, aldus de aanbieder. Normaal maakt de zender onderdeel uit van een aanvullend pakket.

History Channel

Bij Kabelnoord is History Channel de zender van de maand. “In november gaan we terug in de tijd. History Channel is namelijk zender van de maand bij Kabelnoord. Op kanaal 13 vind je nieuwe en exclusieve series zoals: Mountain men, Ancient Empires, Clash of Ancient Warriors en JFK: The Final Evidence“, aldus de aanbieder.

KPN en Ziggo

Eerder was al bekend geworden dat bij KPN de televisiezender E! Entertainment de zender van de maand is. Bij Ziggo zijn er in november drie televisiezenders tijdelijk gratis te zien. Tot 5 december zijn Crime+Investigation, RTL Lounge en RTL Crime te zien in het digitale basispakket TV Standard. Meer informatie vind je hier.