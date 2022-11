Vandaag start de FunX DiXte 1000: dé lijst met de duizend beste tracks aller tijden gekozen door het FunX-publiek.Op vrijdag 11 november eindigt de lijst om 19.00 uur met de absolute DiXte track: voert dit jaar een classic van een grote buitenlandse naam de hitlijst aan, of toch weer een artiest van eigen bodem?

Aftrap

DJ Serginio trapte de tiende editie van de DiXte 1000 vanmorgen af. Hij maakte het grootste deel van de lijst bekend, alleen de top 5 blijft nog spannend tot en met het laatste moment. Op vrijdag 11 november is de bekendmaking van de nummer één van dit jaar. De DiXte 1000 is iedere dag te horen van 09.00 tot 19.00 uur. De presentatie is in handen van verschillende FunX-dj’s, waaronder: Fernando, Jayh, Gilly, Tannaz en Sander.

Luisteren en kijken

De NPO FunX DiXte 1000 is tot en met vrijdag 11 november te volgen via NPO FunX, de app van de radiozender, FunX.nl en de social media kanalen van FunX. Luisteren kan in de Randstad via FM, landelijk via DAB+ en wereldwijd via Internet.