Vanaf vandaag is radio-dj Kai Merckx te horen op JOE. Merckx gaat daar ‘De middagshow met Kai’ presenteren van maandag tot en met donderdag van 16.00 tot 19.00 uur. De komst van Merckx naar de nieuwe radiozender van DPG Media was in oktober vorig jaar al aangekondigd.

Tijdloze hits

“Kai draait de voor JOE kenmerkende tijdloze hits uit de jaren 70, 80 en 90 en Jeroen Latijnhouwers brengt de luisteraars op de hoogte van het laatste nieuws“, aldus de radiozender in een persbericht.

Verzoeknummers

De middagshow met Kai trapt elke dag af met de ‘Vier Uur Middagboost’. Een half uur lang kunnen luisteraars hun favoriete nummers aanvragen. Een ander dagelijks programma-onderdeel is het spel de ‘Alphabattle’, waarbij elke dag een andere letter uit het alfabet centraal staat. Kai vuurt dan 30 seconden lang vragen op een speler af waarbij het antwoord begint met de betreffende letter. De kandidaat die aan het eind van de week de hoogste score heeft behaald, wint duizend euro.

Nieuwe radiozender

De radiozender JOE is op 1 september 2023 begonnen met uitzenden op een landelijk FM-netwerk dat DPG Media heeft bemachtigd. JOE is daarnaast ook in heel Nederland te ontvangen op DAB+ en online. Verderop dit jaar maken ook Coen & Sander hun opwachting bij de zender. Meer informatie via de website van de radiozender.