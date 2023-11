3FM-dj’s Barend van Deelen (PowNed), Sophie Hijlkema (AVROTROS) en Wijnand Speelman (KRO-NCRV) gaan voor 3FM Serious Request het Glazen Huis in, dat dit jaar in Nijmegen staat.

Goede doel

De dj’s worden traditiegetrouw in de week voor kerst opgesloten om zo in actie te komen voor een goed doel. Dit jaar zet 3FM Serious Request zich in voor Stichting ALS Nederland. Het doel van Stichting ALS Nederland is het financieren van wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak, genezing en behandeling van ALS. Daarnaast financiert de stichting ook hulpmiddelen zoals een spraakcomputer, rolstoelbus of een opklapbare elektrische rolstoel.

Extra uitdaging

De Glazen Huis-dj’s krijgen dit jaar een extra uitdaging: zij moeten tijdens de actieweek hun mobiele telefoon inleveren en kunnen daarom alleen contact met het thuisfront onderhouden via de radio of tijdens een bezoek aan het Glazen Huis.

Nijmegen

Het Glazen Huis staat van zondag 17 december tot en met zondag 24 december op de Grote Markt in Nijmegen. Meer informatie via deze website.