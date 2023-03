RTV Scheldemond, Omroep Hulst en GO-RTV bundelen hun krachten: zij willen in 2025 komen tot één streekomroep in Zeeuws-Vlaanderen.

Intentieovereenkomst

Daartoe hebben de drie besturen een intentieovereenkomst getekend. Maarten van den Boom, directeur van het Brabantse ZuidWest TV/FM en tevens projectbegeleider, is nauw betrokken bij dit proces, evenals oud-burgemeester Jan Lonink, die voorzitter is van de nieuwe stichting in oprichting. Lonink: ‘Ik heb zelden zo’n makkelijke klus gehad. De drie omroepen vullen elkaar al aan, ze weten wat ze wilen en ze gaan er voor.’

Iedereen aan boord

Uiterlijk 1 maart 2024 wordt de streekomroep voor Zeeuws-Vlaanderen gevormd, in 2025 zal de streekomroep operationeel zijn: ‘Wij willen het snel doen, maar we geven onze vrijwilligers de tijd om in het proces mee te groeien’, laten de besturen weten in een persbericht. ‘we doen er alles aan om onze vrijwilligers en medewerkers aan boord te houden. Onze corebusiness zal het bedrijven van goede journalistiek zijn op radio en TV, via podcasts en online nieuws en informatie, met een verbindende factor in Zeeuws-Vlaanderen.‘