Het ziet er naar uit dat Dtv zich ook de komende vijf jaar de lokale omroep van Den Bosch kan noemen. Het College van burgemeester en wethouders wil ook de komende vijf jaar doorgaan met Dtv.

Sinds 2017

Dtv Den Bosch is sinds 2017 actief als de lokale publiek omroep van de gemeente. “Dtv Den Bosch heeft met veel succes en waardering invulling gegeven aan de zendmachtiging de afgelopen jaren. In dit licht is er geen reden om Dtv Den Bosch geen volgende periode te gunnen”, aldus het college. Dtv was de enige kandidaat die zich hiervoor had gemeld.

De gemeenteraad neemt op 7 december een beslissing over het voorstel van het college. Daarna zal er een advies aan het Commissariaat voor de Media worden gestuurd. Het Commissariaat neemt het uiteindelijke besluit over de verlenging van de licentie.

Vught

In de gemeente Vught ziet het er naar uit de zittende lokale omroep, Avulo, niet langer de lokale omroep van de gemeente zal zijn. College van B en W adviseert om de Stichting VOS de vergunning toe te kennen. Deze stichting, een samenvoeging van NOVO3 en VOS, heeft volgens het college betere papieren dan Avulo. Donderdag 25 november buigt de gemeenteraad zich over het collegevoorstel.