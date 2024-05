Zowel de finale van de Engelse FA Cup als de Duitse DFB Pokal zijn voor iedereen te zien via Ziggo Sport. Hiervoor is soms wel een Ziggo Sport Free-account nodig.

FA Cup

De finale van de FA Cup tussen Manchester City en Manchester United is zaterdag vanaf 15.00 uur live zien via de sportzender. Presentator Wytse van der Goot is ter plekke op Wembley en verzorgt eveneens het commentaar bij de wedstrijd.

Duitse beker

Zaterdag om 20.00 uur volgt de finale van de Duitse beker, de DFB Pokal. Leverkusen heeft een fantastisch voetbalseizoen meegemaakt en staat eerste in de Bundesliga. Verrassende tegenstander is Kaiserslautern dat op plaats 15 staat in 2. Bundesliga. De wedstrijd wordt gespeeld in het Olympiastadion in Berlijn. De voorbeschouwing start om 19.45 uur.

Kijken

De FA Cup én de DFB Pokal zijn live te volgen bij Ziggo (op kanaal 14) en via het extra zenderpakket Ziggo Sport Totaal (o.a. bij Ziggo, KPN en Odido). Voetballiefhebbers zonder Ziggo Sport Totaal kunnen beide voetbalfinales gratis kijken met een Ziggo Sport Free account via de Ziggo GO app op smart tv, tablet en smartphone.

Europees voetbal

Vanaf augustus zijn de wedstrijden van de UEFA Champions League, de UEFA Europa League en de UEFA Conference League exclusief te zien bij Ziggo Sport. Daarmee komen de drie grote Europese clubcompetities voor het eerst onder één dak. De voetbalwedstrijden van deelnemende Nederlandse clubs en de drie finales blijven voor álle voetballiefhebbers gratis te zien, onder andere via Ziggo Sport Free.

Tot die tijd zendt Ziggo Sport via Ziggo Sport Free alle tv-programma’s uit van kanaal 14, waaronder uitgebreide voor- en nabeschouwingen bij iedere F1 race,, Indy500 en MotoGP races, tennis (o.a. ‘Rosmalen’ en Wimbledon) en golf (o.a. US PGA Championship, KLM Open).

App

Ziggo Sport Free is te zien via de Ziggo GO app of online via ziggogo.tv (laptop/pc). Iedereen kan zich eenvoudig aanmelden om met één account toegang te krijgen met meerdere apparaten. De app is voor iedereen gratis beschikbaar in de App store (Apple) en Google Play (Android) en werkt onder andere op verschillende smart tv’s, waaronder alle toestellen met Android TV 5.0 en hoger. De app voor smart tv’s van Samsung (Tizen 5.0 en hoger) en LG (webOS 5.0 en hoger) komt in de komende maanden beschikbaar, ruim voor de start van het nieuwe voetbalseizoen. Meer informatie via deze website.