Duizenden klanten getroffen door Internetstoring Ziggo

Consumentenprogramma Radar bericht dat duizenden klanten van Ziggo getroffen zijn door een langdurige storing met Internet. Het programma ontving de laatste tijd veel klachten over de provider.

Mediabox

Het zou gaan om een probleem met de Mediabox XL waardoor er verbindingsproblemen met het Internet zijn ontstaan. “We werken met het team de klok rond om de verbinding voor die groep zo snel mogelijk te herstellen. We naderen nu het einde van de oplossing“, aldus directeur communicatie Marjolijn van Oordt van VodafoneZiggo tegenover Radar.

Technisch probleem

Volgens VodafoneZiggo gaat het om een technisch probleem met een systeem dat de Mediaboxen moet herkennen. Ziggo weet om welke boxen het gaat en garandeert dat er voor iedereen een oplossing in de maak is. “Wie het langst problemen ervaart, wordt nu eerst geholpen. Ten laatste over enkele dagen zal ook de situatie voor de laatste klanten uit deze groep opgelost zijn“, aldus Van Oordt.

