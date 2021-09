Dutch Grand Prix zorgt voor hoge kijkcijfers Ziggo Sport

De Grand Prix in Zandvoort was zondag de best bekeken Formule 1 race ooit in Nederland: de race trok bijna 3,5 miljoen kijkers via Ziggo Sport (Select) en de app Ziggo GO.

Ziggo GO

Ruim 425.000 mensen keken de race via de Ziggo GO app op hun mobiele telefoon of tablet. Zo konden kijkers de race volgen en gelijktijdig genieten van het mooie weer, bijvoorbeeld op het strand of het terras. Door het streamen van de Grand Prix werd er ook een data-record behaald op het mobiele netwerk van Vodafone.

Kijkcijfers

Nog nooit keken zoveel Nederlanders naar de Formule 1. Het laatste record stond op 2,5 miljoen kijkers tijdens de Grand Prix van Bahrain op 28 maart 2021. In het piekmoment volgden ruim 425.000 Ziggo-klanten de race gelijktijdig via Ziggo GO.

Het hoge aantal klanten dat de race live via hun mobiele apparaat keek zorgde voor een dataverbruikrecord op het mobiele netwerk van Vodafone. Dit nieuwe record ligt meer dan 15% hoger dan het laatste record dat ontstond tijdens de Grand Prix in Silverstone in juli 2021.

Grand Prix voor heel Nederland beschikbaar

Ziggo bood de uitzendingen van de Formule 1 Dutch Grand Prix in Zandvoort aan heel tv-kijkend Nederland gratis aan, ook voor klanten van andere telecombedrijven.

Formule 1 Café

Op maandagavond 6 september is er voor heel Nederland om 22.30 uur nog een extra uitzending van de talkshow Formule 1 Café, waarin de overwinning van Max Verstappen centraal staat.