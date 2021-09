Formule 1 Dutch Grand Prix uitgebreid te volgen op radio en tv

Dit weekend wordt de Formule 1 Dutch Grand Prix verreden op het circuit van Zandvoort. Het evenement is uitgebreid te volgen via radio en televisie.

Grand Prix van Nederland

Op zondag 5 september wordt er voor het eerst sinds 1985 een Formule 1-wedstrijd verreden in Nederland. Op het circuit van Zandvoort wordt dit weekeinde de Dutch Grand Prix verreden. Er was een grote run ontstaan op kaarten voor dit evenement en door maatregelen in verband met het coronavirus mogen maar twee derde van het aantal liefhebbers die een kaartje hebben bemachtigd daadwerkelijk aanwezig zijn. De thuisblijver hoeft echter niks te missen van het evenement want de Dutch Grand Prix is uitgebreid te volgen via radio en televisie.

Ziggo Sport

Ziggo maakt de uitzending van de Formule 1 Dutch Grand Prix in Zandvoort voor heel tv-kijkend Nederland beschikbaar, ook voor klanten van andere telecombedrijven. Van donderdag 2 tot en met dinsdagochtend 7 september 2021 zijn alle zes Ziggo Sport Totaal kanalen voor iedereen in Nederland tijdelijk te zien. Zowel de vrije trainingen op vrijdag en zaterdag, de kwalificatie alsmede de race op zondag (15.00 uur) is live te volgen via diverse tv-kanalen van Ziggo Sport Totaal. Meer over de programmering en kanaalnummers vind je hier.

Programmering

Het weekend van donderdag 2 tot en met dinsdagochtend 7 september 2021 biedt meer dan alleen Formule 1. Zo zijn er extra uitzendingen van de talkshow Formule 1 Café, dit keer live vanuit speciale locaties in en rondom Zandvoort. Ook is er volop WK 2022 kwalificatievoetbal met onder meer het live schakelprogramma WK Kwalificatie Switch en het voetbalpraatprogramma Rondo met Wytse van der Goot, Marco van Basten en Ruud Gullit.

Grand Prix Radio

De Dutch Grand Prix is ook uitgebreid te volgen op de radio via Grand Prix Radio. Grand Prix Radio is komend weekend als enige Nederlandse Formule 1-radiozender tijdens de Heineken Dutch Grand Prix live vanaf het circuit te beluisteren. De radiozender is daarom tijdelijk in de regio rond Zandvoort en Amsterdam te beluisteren via DAB+. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet. Meer informatie over de programmering vind je hier.