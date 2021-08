Ziggo Sport Totaal gratis te zien tijdens Formule 1 GP van Nederland

Alle kanalen van Ziggo Sport Totaal zijn tijdens de Formule 1 Grand Prix van Nederland in Zandvoort gratis te zien. Dit berichten meerdere aanbieders van digitale televisie.

Grand Prix van Nederland

Op zondag 5 september wordt er voor het eerst sinds 1985 een Formule 1-wedstrijd verreden in Nederland. Op het circuit van Zandvoort wordt zondag 5 september de Dutch Grand Prix verreden. Er was een grote run ontstaan op kaarten voor dit evenement en door maatregelen in verband met het coronavirus mogen maar twee derde van het aantal liefhebbers die een kaartje hebben bemachtigd daadwerkelijk aanwezig zijn. De Grand Prix van Nederland en daarmee ook de verrichten van Max Verstappen zijn echter voor alle fans thuis te bekijken via Ziggo Sport.

Alle kanalen Ziggo Sport gratis

Van donderdag 2 september tot en met dinsdag 7 september aanstaande zijn alle kanalen van het premium sportpakket Ziggo Sport Totaal bij alle aanbieders gratis te zien. Hierdoor kunnen ook racefans zonder een abonnement bij Ziggo en/of Ziggo Sport Totaal de wedstrijd thuis volgen. De exacte programmering van Ziggo Sport tijdens de Formule 1 Grand Prix van Nederland wordt later bekend gemaakt.

“Populair”

“De populariteit van de Formule 1 in Nederland is groter dan ooit. Dit zien we ook terug in het de recordaantallen kijkers op Ziggo Sport en Ziggo Sport Totaal op TV en via de ZiggoGo app. Met de komst van de Grand Prix naar Zandvoort komt de wereld van de F1 nog dichterbij. Heel Nederland leeft nu al massaal mee. En daarom willen wij het F1 Dutch GP-raceweekend Zandvoort gratis uitzenden voor heel Nederland. Want van zo’n uniek Nederlands event moet iedereen kunnen genieten.“, aldus Will Moerer, directeur Ziggo Sport eerder.

Meer informatie op de website van de sportzender.