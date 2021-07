Marcel Beerthuizen nieuwe directeur van Ziggo Sport

Per 1 september start Marcel Beerthuizen in de functie van directeur Ziggo Sport. Marcel is de opvolger van Will Moerer, die in 2015 startte als directeur van Ziggo Sport

Specialisatie

Marcel is gespecialiseerd in sport sponsorship en marketing, en is daarnaast fanatiek sportfan. Met zijn bureau bigplans adviseerde hij merken in de wereld van partnership marketing, zoals ING en HollandCasino. Daarvoor heeft hij onder andere het bureau TBWA\Brand Experience Company opgericht en geleid, aldus VodafoneZiggo in een persbericht.

Prepensioen

De huidige directeur van Ziggo Sport gaat met pensioen. “Na ruim 5 geweldige jaren bij Ziggo Sport ga ik genieten van mijn prepensioen. Ik ben trots dat de zender in deze tijd als best bekeken sportzender een plek heeft verworven in de harten van Nederlandse sportliefhebbers. Nu is het tijd voor een nieuwe fase waarin de zender verder kan groeien. Marcel is met zijn ervaring en netwerk in zowel de Nederlandse sport als het Nederlandse bedrijfsleven de juiste persoon om deze groei te begeleiden. Ik wens hem daarbij alle succes.”

Bittere pil

Ziggo Sport moest de laatste maanden toezien hoe de zender onder andere de uitzendrechten heeft verloren van de Formule 1, NBA Basketball en de Engelse voetbalcompetitie Premier League.