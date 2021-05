“Ziggo Sport raakt ook rechten basketbal uit NBA kwijt”

Ziggo Sport zal vanaf volgend seizoen niet langer het basketbal uit de Amerikaanse competitie NBA uitzenden.

Mart Smeets stopt bij Ziggo Sport

Dit heeft Mart Smeets, die het commentaar bij de basketbalwedstrijden voor Ziggo Sport verzorgt, vanmiddag in het NPO Radio 1-programma ‘1 op 1’ gezegd. Smeets stopt dan ook noodgedwongen bij de sportzender. Ziggo Sport zelf wil nog niet reageren op het verlies van de televisierechten van de National Basketball Association (NBA).

Formule 1

Eerder deze week moest Ziggo Sport ook al bekend maken vanaf volgend jaar niet langer de Formule 1-rechten voor Nederland in handen te hebben. Deze rechten gaan naar de Nordic Entertainment Group die de races via haar streamingdienst Viaplay gaat uitzenden.

EPSN?

Waar het basketbal uit de NBA volgend jaar te zien is, is nog niet duidelijk. Geruchten in de mediawereld geven aan dat ESPN de rechten heeft gekocht om de wedstrijden te gaan uitzenden via ESPN International.

Op ESPN International is nu onder andere ook het American Football uit de NFL

te zien, ijshockey uit de NHL en het Amerikaanse honkbal uit de Major League Baseball. ESPN International biedt nu ook nog het voetbal uit de Duitse Bundesliga maar deze competitie verhuist vanaf volgend voetbalseizoen ook naar Viaplay voor de komende 7 jaar.

