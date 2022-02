Per vandaag zijn de eerste lokale radiozenders te horen via de digitale ether (DAB+) in Vlaanderen.

Proefproject

Per 1 februari is een proefproject van start gegaan waarbij lokale omroepen in Vlaanderen kunnen gaan uitzenden via DAB+. In totaal gaat het om vijf projecten waar meer dan 60 lokale radiozenders gebruik van zullen maken. De vergunningen hiervoor zijn per vandaag afgegeven door de Vlaamse overheid.

Start

Vannacht is in Oost Vlaanderen het eerste proefproject van start gegaan en zijn de lokale radiozenders Radio TRL en Radio Plus te horen via kanaal 10C. Het aanbod op het lokale netwerk wordt de komende periode uitgebreid met meer lokale radiozenders.

Broadcast Partners

Zenderexploitant Broadcast Partners uit Nederland is betrokken bij de technische implementatie van het netwerk in Oost Vlaanderen. “Broadcast Partners verzorgt de DAB+ distributie voor het lokale DAB+ proefproject in Oost-Vlaanderen. In zeer korte tijd hebben we de DAB+ zendinstallaties opgebouwd en ervoor gezorgd dat de multiplex ook daadwerkelijk op 1 februari om 00:00 van start kon gaan. Momenteel wordt er gestart met omroepen waarvan het audio al beschikbaar is, de andere omroepen zullen snel volgen“, aldus de exploitant.

