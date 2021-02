Ook plekje voor lokale omroepen op DAB+ in Vlaanderen

In Vlaanderen zijn er plannen om lokale omroepen via tijdelijke licenties een plekje te geven in de digitale ether (DAB+). Dit bericht Het Nieuwsblad op haar website.

Tijdelijke vergunningen

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle werkt volgens het dagblad aan een plan om lokale radio-omroepen tijdelijke zendvergunningen te geven voor DAB+. Op langere termijn wil de minister een digitaal frequentieplan voor lokale radio-omroeporganisaties uitwerken. De digitale capaciteit zou dan via een zogenaamde ‘beauty contest’ worden toegewezen.

Kanaal 10

Ongeveer een maand geleden heeft de Vlaamse Regulator voor de Media de licentie van zenderexploitant Norkring ingetrokken voor het exploiteren van digitale televisie (DVB-T) op kanaal 10. Dit kanaal wil de minister nu gaan inzetten voor het uitzenden van digitale radio via de ether (DAB+). De minister heeft opdracht gegeven onderzoek naar te doen naar de mogelijkheid om dit kanaal in te zetten voor DAB+.

Hoger beroep

Vooruitlopend op dit onderzoek wil de minister de frequentieruimte op kanaal 10 gaan inzetten voor de lokale radio middels tijdelijke licentie. Er zit nog wel een addertje onder het gras want zenderexploitant Norkring kan het intrekken van de vergunning voor kanaal 10 nog juridisch aanvechten. “De tijdelijke zendvergunningen zijn dus onder voorbehoud van een eventuele uitspraak van de Raad van State”, aldus Benjamin Dalle.

Nederland

Ook in Nederland zenden in een aantal regio’s lokale radiozenders uit via tijdelijke licenties op DAB+. De licenties hebben een looptijd tot 31 augustus 2022.