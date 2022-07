De hitlijsten Zomerse 50 en Winterse 50 bestaan niet meer. De initiatiefnemer, Martijn de Lange, is met het samenstellen van de twee lijsten gestopt.

Meer dan twintig jaar

De lijsten Zomerse 50 en Winterse 50 bestonden meer dan twintig jaar. Martijn de Lange begon met de seizoenshitlijsten in 2001 bij lokale omroep TV Enschede FM, waarna elk jaar meer omroepen aanhaakten. Elk half jaar konden muziekliefhebbers stemmen op hun favoriete zomer- en winterhits. Op basis van de uitslag van deze stemmen werden de lijsten samengesteld. De Zomerse 50 en Winterse 50 waren daarna te horen via meer dan 200 radiozenders in Nederland en België. Ook werd er een speciale tv-versie van de lijsten gemaakt.

Stopgezet

Aan het initiatief van De Lange is na twintig jaar een eind gekomen. “De Zomerse 50/Winterse 50 is gestopt. Het media-evenement is 21 jaar lang gehouden, met uitzendingen bij in totaal meer dan 200 radiozenders. Bedankt dat je de afgelopen jaren hebt gestemd en dat je hebt geluisterd naar de uitzendingen bij de lokale radiozenders in Nederland en Vlaanderen.“, aldus een bericht op de website van de Zomerse/Winterse 50.