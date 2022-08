Sleutelstad komt met een eigen opvolger van de Zomerse 50: De Zonnige 50. Er kan vanaf nu gestemd worden op de lijst met zomerse muziek.

Einde Zomerse 50 en Winterse 50

Na meer dan twintig edities is er dit jaar een einde gekomen aan de jaarlijkse lijsten de Zomerse 50 en Winterse 50. De initiatiefnemer, Martijn de Lange, is met het samenstellen van de twee lijsten gestopt. Elk half jaar konden muziekliefhebbers stemmen op hun favoriete zomer- en winterhits. Op basis van de uitslag van deze stemmen werden de lijsten samengesteld. De Zomerse 50 en Winterse 50 waren daarna te horen via meer dan 200 radiozenders in Nederland en België.

Sleutelstad

Lokale omroep Sleutelstad uit Leiden komt nu met een eigen versie van de Zomerse 50: De Zonnige 50. Er kan vanaf nu gestemd worden op de lijst via deze website. De lijst is te horen op zaterdagmiddag 27 augustus tussen 13.00 en 17.00 uur. De radiozender is in de regio Leiden te beluisteren via FM en DAB+ en wereldwijd via Internet.

Meer informatie via https://sleutelstad.nl/zonnige-50/