Mariah Carey weer op nummer 1 in de Winterse 50

Mariah Carey met haar kersthit ‘All I want for Christmas is You’ staat dit jaar op nummer 1 in de Winterse 50. De lijst wordt de komende periode uitgezonden op diverse radiozenders.

Verrassingen

Last Christmas van Wham!, vorig jaar nog de nummer één in de lijst, is nu gezakt naar de tweede positie in de lijst met de 50 populairste kerstplaten. “De verrassingen komen net daaronder”, laat Martijn de Lange van de Winterse 50 weten. “Op 3 staat Youp van ’t Hek met Flappie. Het liedje over een konijn dat op eerste kerstdag wordt opgediend, stond niet eerder zo hoog genoteerd. Flappie was volop in het nieuws omdat het werd gecoverd door de Amerikaanse singer-songwriter Todd Rundgren.”

Nieuwe binnenkomers

De lijst telt dit jaar drie nieuwe binnenkomers, naast What Christmas means to me van John Legend en Stevie Wonder zijn dat twee nieuwe kersthits van dit jaar, Angels in the sky van Miss Montreal en Christmas without you van Ava Max.

Luisteren

De Winterse 50 2020 is samengesteld op basis van meer dan 83.000 uitgebrachte stemmen. De jaarlijkse hitlijst ontstond in 2002 bij TV Enschede FM, dat nu 1Twente Enschede heet. De hitlijst is te horen bij honderd radiozenders in Nederland en België.

Een overzicht de lijst en alle uitzendingen staat op www.winterse50.nl.

Sociale media: