Winterse 50: Wham! verslaat Mariah in kersthit-strijd

Last Christmas van Wham! is dit jaar de meest populairste kersthit. Het nummer gaat opnieuw naar de eerste plaats van de Winterse 50, de jaarlijkse hitlijst met grootste kersthits. De nummer 1 van vorig jaar, All I want for Christmas is you van Mariah Carey, zakt naar nummer 2.

“Verschil is klein”

Het verschil tussen de beide klassiekers is klein. “Een verschil van maar 94 stemmen, dat is het kleinste verschil ooit”, vertelt Martijn de Lange van de Winterse 50. “Beide nummers hebben veel publiciteit gehad de afgelopen weken. Wham! door de film Last Christmas en Mariah Carey omdat haar kersthit 25 jaar geleden uitkwam. De hit van Wham! is nu trouwens 35 jaar oud.”

Elton John

Ook de hernieuwde aandacht voor de Elton John, door de bioscoopfilm Rocketman, is terug te zien in de hitlijst. De Lange: “Zijn nummer Nikita is dit jaar de snelste stijger, van 44 naar 32. Het liedje staat al sinds de start van de Winterse 50, nu 18 jaar geleden, genoteerd. Op 49 komt een ander nummer van Elton John nieuw binnen, Step into Christmas. Je ziet dus wat zo’n film kan doen.”

Drie nieuwe binnenkomers

De lijst telt dit jaar drie nieuwe binnenkomers, naast Elton John zijn dat twee nieuwe kersthits van dit jaar, Time for change van Robbie Williams en Altijd Kerstmis van Edwin Evers en zijn band. Hekkensluiter op 50 is Andy Williams met It’s the most wonderful time of the year.

Uitzendingen

De Winterse 50 2019 is samengesteld op basis van meer dan 104.000 uitgebrachte stemmen. De jaarlijkse hitlijst ontstond in 2002 bij TV Enschede FM, dat nu 1Twente Enschede heet. Aan de eerste editie deden dertig omroepen mee, dit jaar zijn dat er opnieuw rond de 150. Bovendien is bij veel omroepen een tv-special te zien met clips uit de hitlijst.

Een overzicht van alle uitzendingen is te vinden op www.winterse50.nl.