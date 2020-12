EK Handbal uitgebreid te volgen via Ziggo Sport

Ziggo Sport doet de komende weken uitgebreid verslag van het EK Handbal voor vrouwen in Denemarken. Ook de dames uit Nederland hebben zich voor dit toernooi gekwalificeerd.

EK

Het 14e Europees kampioenschap handbal vrouwen wordt gehouden van donderdag 3 tot en met zondag 20 december 2020 in Denemarken. Oorspronkelijk zou ook in Noorwegen worden gespeeld. Er doen zestien landen mee, waarvan er twaalf naar de tweede ronde gingen. Ook Nederland is van de partij.

Servië

Nederland speelt vrijdagavond, 4 december, om 20.30 uur de eerste wedstrijd tegen Servië. De wedstrijd is live te zien via Ziggo Sport. Deze zender is zonder meerkosten te zien voor abonnees van Ziggo op kanaal 14. Estavana Polman schuift bij presentator Bas van Veenendaal aan in de studio in Hilversum. Het commentaar is in handen van Raymond Koning.

Zondag speelt Nederland tegen Kroatië en dinsdag 8 december is Hongarije de tegenstander. Deze twee wedstrijden zijn te volgen via Ziggo TV (kanaal 13).

Ziggo Sport Totaal

Liefhebbers van het handbal te geen abonnee zijn bij Ziggo kunnen terecht bij Ziggo Sport Totaal. Dit sportpakket is vaak als extra pakket af te nemen bij televisie-aanbieders.

Video: