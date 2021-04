El Clásico tussen Real Madrid en FC Barcelona live op Ziggo Sport

Zaterdagavond wordt de wedstrijd Real Madrid – FC Barcelona gespeeld. El Clásico is live te zien via Ziggo Sport en Ziggo Sport Totaal.

El Clásico

De Spaanse voetbalklassieker El Clásico tussen Real Madrid en FC Barcelona, onder leiding van Ronald Koeman, is zaterdagavond live te volgen via Ziggo Sport. De wedstrijd in de hoogste Spaanse voetbaldivisie La Liga gaat tussen de nummer 3 (Real Madrid) en nummer 2 (FC Barcelona). Het verschil tussen beide aartsrivalen is 2 punten. Er staat dus veel op het spel zaterdagavond.

Ziggo Sport

De wedstrijd is live te volgen via Ziggo Sport. Deze sportzender is zonder meerkosten beschikbaar voor alle abonnees van Ziggo via kanaal 14. De voorbeschouwing begint met analyses van Louis van Gaal begint om 20.30 uur. De wedstrijd, met commentaar van Sierd de Vos, begint om 21.00 uur.

Ziggo Sport Totaal

Liefhebbers van de wedstrijd zonder abonnement bij Ziggo kunnen terecht bij het aanvullende sportpakket Ziggo Sport Totaal. De wedstrijd wordt uitgezonden via het kanaal Select.

Voorbeschouwing

De sportzender biedt sinds deze week al een speciale voorbeschouwing op de wedstrijd. Middels augmented reality (AR) brengt Sierd de Vos een voorbeschouwing op El Clásico in de eigen woonkamer. Meer informatie via deze website.